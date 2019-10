Manager nachtclub geschokt wanneer hij op bewakingsbeelden bierflesjes in het rond ziet vliegen

bierflesjes vliegen in het rond in spookbar. Video: Het Belang van Limburg

In een nachtclub in Nottingham gebeuren wel heel vreemde dingen na sluitingstijd. Na meermaals in de ochtend bierflesjes op de grond te vinden, besloot manager Thomas Dodd om de bewakingsbeelden te raadplegen. Wat hij daar zag, had Thomas nooit kunnen raden. Tot zijn grote verbazing zag hij het deurtje van een van zijn koelvakken uit zichzelf opengaan waarna ook enkele bierflesjes op mysterieuze wijze uit de koeling werden gekatapulteerd.

De nachtclub in Nottingham is zeer gekend bij de buurtbewoners. De bar was voordien namelijk 95 jaar lang een gevangenis. Na het bekijken van de beelden wordt er in de wandelgangen gefluisterd dat een van die gevangenen misschien nooit is vertrokken uit het gebouw. Een meer logische verklaring voor wat er zich na sluitingstijd in de club afspeelt, vond de uitbater nog niet.