Amper 16-jarig toptalent Mo Guindo tekent eerste profcontract bij Anderlecht: “Hij is een echte ruwe diamant”

De 16-jarige spit Mo Guindo heeft zijn eerste profcontract ondertekend bij RSC Anderlecht. Dat maakte paars-wit vrijdag bekend. De Belgische jeugdinternational is sinds zijn veertiende aangesloten bij Anderlecht. Onlangs werd hij nog topschutter op het door Anderlecht gewonnen U17-toernooi van Inter Milaan.

“Mo is een echte ruwe diamant. We werken hard samen om hem te laten ontwikkelen. Uiteraard is er nog veel om bij te schaven, maar hij scoort makkelijk en dat is een kwaliteit die zeldzaam is”, zegt Jean Kindermans, directeur van de jeugdopleiding.

“We zijn blij dat een speler met de kwaliteiten van een echte spits uit onze jeugdopleiding aan de druk van buitenlandse clubs kan weerstaan. Hij kiest bewust voor RSC Anderlecht en het jeugdproject dat we hier hebben ontplooid”, klinkt het bij sportief directeur Michael Verschueren.

De amper 16-jarige Guindo werd dit seizoen al doorgeschoven van de U17 en U19 naar de beloften. Hij speelt nog maar enkele jaren veldvoetbal, voordien was hij vooral actief als ‘pleintjesvoetballer’. Guindo scoorde in augustus nog twee keer tegen de beloften van OHL en speelde ook al voor de Belgische U16.