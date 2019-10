Genk -

Een rookmelder heeft vrijdagavond erger voorkomen in een appartementsblok in Sledderlo. In een woning in de Wintergroenstraat was een zak met huishoudelijk afval beginnen smeulen. Op dat moment was er niemand thuis. De buren werden gealarmeerd door de rookmelder en verwittigden de brandweer. Die hadden de vuilniszak snel geblust en buiten gedragen. De schade in de woning is klein. De ruimte werd wel verlucht.