Opsporingsaffiche om moordenaar van Naya op te sporen: ook geld gezocht om andere jachtovertreders te vervolgen

Hechtel-Eksel -

Het ijzer moet gesmeed worden als het heet is. Met de dood van Naya en de 30.000 euro tipgeld die de klokkenluider met de gouden tip krijgt, krijgt Vogelbescherming Vlaanderen heel veel meldingen van jachtinbreuken en stroperij binnen. Mensen willen de wilde dieren duidelijk helpen. Intussen is beslist dat het tipgeld niet meer wordt verhoogd. Maar er is wel nog geld nodig om de andere dieren te helpen. Vogelbescherming Vlaanderen wil kort op de bal spelen en al de meldingen behandelen. Als advocaat van de fauna beschouwen ze dit als hun plicht. Alleen, het opvolgen van de tips en de juridische stappen die ondernomen moeten worden, een burgerlijke partijstelling, het samenstellen van dossiers, de opmaak van strafdossiers heeft een prijskaartje. En daarvoor kan de vereniging wel geld gebruiken en zijn ze een actie ‘Naya en co’ gestart.