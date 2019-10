Diest - De politie Demerdal rukte uit na de melding dat een dronken man met ontbloot achterwerk op de vensterbank van het stationsbuffet in Diest zat. De agenten konden de man niet meer aantreffen. Hij was al met de bus vertrokken. In een bushokje trof de politie een man aan die onder invloed van drugs was. Hij kon geen identiteitsdocumenten voorleggen en is bestuurlijk gearresteerd. Een dronken man die auto’s probeerde tegen te houden op straat mocht zijn roes uitslapen in de politiecel.