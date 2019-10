121 Turken gearresteerd voor online kritiek op offensief in Syrië, Pentagon waarschuwt Turkije

In Turkije zijn 121 mensen aangehouden omdat ze online kritiek hadden geleverd op het offensief in Syrië. Bovendien worden zo’n 500 accounts op sociale media onderzocht die het offensief als “bezetting” bestempelden, meldde minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu tijdens een bijeenkomst met aanhangers van het Turkse leger. Kritiek en zelfs waarschuwingen komen er ook vanuit het Pentagon.

“We staan niet toe dat mensen zulke dingen zeggen over onze soldaten, die tegen terroristen vechten en hun leven riskeren”, zei de minister in Ankara. Voor de Turkse overheid is de kritiek een “lastercampagne ...