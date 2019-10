Het Braziliaanse voetbalelftal speelde donderdag een vriendschappelijke interland tegen Senegal. De oefenmatch in Singapore eindigde op 1-1. Matheus Henrique maakte op 21-jarige leeftijd zijn debuut bij de Goddelijke Kanaries, maar dat was niet waarom hij veel berichtjes kreeg.

De middenvelder van Grêmio moest, als ‘ontgroeningsritueel’, een gênant verhaal vertellen en ver in de tijd moest Henrique niet teruggaan. Hij vertelde namelijk dat hij nog nooit in eerste klasse had ...