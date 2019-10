Angelina Jolie maakt comeback als Maleficent: is ze nog een ster?

Het heeft even geduurd, maar volgende woensdag is Angelina Jolie eindelijk weer op het witte doek te zien in een grote Hollywoodfilm. De Disney-sequel ‘Maleficent: Mistress of Evil’ mag je gerust een comeback noemen: sinds 2010 was La Jolie slechts te zien in twee films. In die negen jaar had ze slechts één hit, intussen is ze een gescheiden mama van 44 met zes kinderen. Kan Angelina zich nog een superster noemen?