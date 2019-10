Bommelder uit Westerlo blijft in de cel

Diest -

De dertiger uit Westerlo die verdacht wordt van de bommelding in scholen in Diest, Aarschot en Westerlo en dinsdag werd opgepakt blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Turnhout vrijdag beslist. De advocaat van de man had om zijn vrijlating gevraagd maar de raadkamer ging daar niet op in. De bommelding dateert van 8 mei. Uit veiligheidsoverwegingen werden toen alle scholen in Diest, Aarschot en Westerlo ontruimd. In het totaal moesten 21.500 leerlingen geëvacueerd worden.