Kat Kerkhofs zag zwaar af na kritiek op dj-set Werchter en strandruzie met Dries: “Dat was echt rot. Ik heb geweend”

In een interview dat dit weekend in ‘Het Nieuwsblad Magazine’ verschijnt, komt ‘Dancing with the stars’-Kat Kerkhofs (31) nog eens terug op de moeilijke periode die ze deze zomer beleefde. Ze kreeg toen veel kritiek omdat ze samen met haar echtgenoot Dries Mertens geld vroeg om als deejays op te treden en toen ze gefilmd werd toen ze ruziemaakten op het strand.