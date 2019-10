De Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, gaat volgende week dan toch getuigen in het impeachment-onderzoek naar president Donald Trump. Dat heeft Sondlands advocaat vrijdag aangekondigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken had Sondland echter gevraagd dat niet te doen.

Het door de Democraten gecontroleerde Huis van Afgevaardigden had Sondland gedagvaard in het onderzoek. Hij zou dinsdag getuigen, maar Trump maakte last minute duidelijk dat hij dat niet kon toelaten.