Films in de maak over brutale overval op Kim Kardashian

Tijdens de Parijse modeweek in 2016 werd Kim Kardashian beroofd. Criminelen drongen haar hotelkamer binnen en gingen er aan de haal met tien miljoen aan juwelen. Drie jaar later zijn de bezoekjes van de ster aan modeshow schaarser, maar blijkt haar traumatische gebeurtenis voer voor twee Franse films.

De eerste film is er een van de regisseur Joann Sfar en zal Fashion Week gaan heten. De prent wordt volgens de Franse filmmaker niet helemaal gebaseerd op de overval, maar die noemt hij wel een “grote inspiratiebron” in het tijdschrift Variety. Hij is niet van plan om de overval extra te belichten met een actrice die op Kim Kardashian lijkt en focust verder op de verfilming van geweld op vrouwen en de kloof tussen arm en rijk.

In de tweede film zal de overval op de realityster wel helemaal centraal staan. De gebeurtenis inspireerde journalisten Julien Dumond en François Vignolle destijds om er een boek aan te wijden: Les Bijoux de la Kardashian. Nu schrijven de Franse media dat er concrete plannen zijn om dat boek te verfilmen.

De overval op Kim Kardashian was in het najaar van 2016 wereldnieuws. De ster werd in haar hotelkamer gekneveld en vreesde voor haar leven. Na de traumatische ervaring klaagde ze haar ex-bodyguard Pascal Duvier aan omdat hij haar alleen had gelaten in de kamer. De man was op het moment van de feiten haar zussen Kourtney Kardashian en Kendall Jenner aan het beschermen in een Parijse nachtclub.