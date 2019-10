Colombiaan Esteban Chaves langer bij Mitchelton-Scott, Simon Spilak stopt met wielrennen

De Colombiaan Esteban Chaves heeft zijn contract bij Mitchelton-SCOTT verlengd tot eind 2021. Dat maakte de Australische WorldTourploeg vrijdag bekend. De Sloveen Simon Spilak stopt dan weer met wielrennen.

De 29-jarige Chaves is sinds 2014 lid van het team. Hij won dit voorjaar de negentiende etappe in de Giro, een bergrit van Treviso naar San Martino di Castrozza. Zijn beste seizoen kende de Colombiaan in 2016. Hij eindigde toen als tweede in de Giro (na Vincenzo Nibali) en als derde in de Vuelta (na Nairo Quintana en Chris Froome). Bovendien sloot hij het seizoen af met winst in de Ronde van Lombardije (in een sprint voor Diego Rosa en Rigoberto Uran).

Nadat hij vorig jaar door ziekte grotendeels de mist zag ingaan, timmerde Chaves in 2019 aan de weg terug, met een derde ritzege in de Giro als bekroning. In de Ronde van Spanje was hij voor het eerst opnieuw kopman, maar verder dan de negentiende plaats raakte Chaves niet.

“Deze ploeg is als een familie. Ik ben blij dat ik voor twee jaar kon bijtekenen”, zegt de Colombiaan. “Ik ben tevreden over mijn seizoen. Elke maand en elke wedstrijd was een stap vooruit. De ploeg heeft heel goed voor mij gezorgd en mij veel vertrouwen gegeven.”

Chaves (links) als ritwinnaar in de Giro. Foto: AFP

“Er zijn veel positieve lessen te trekken uit het seizoen van Esteban”, vult sportdirecteur Matt White aan. “Zijn gezondheid was dit jaar heel goed en we weten dat als hij zijn niveau kan halen, hij elke race op de kalender kan winnen. Volgend jaar kan hij voor enkele verrassingen zorgen.”

Twee keer Ronde van Zwitserland

Simon Spilak (Katusha-Alpecin) zet op zijn beurt een punt achter zijn wielercarrière. De 33-jarige Sloveen gaat niet over naar Bahrain-Merida zoals eerder werd aangekondigd door die ploeg. Spilak won twee keer de Ronde van Zwitserland, in 2015 en 2017. In 2010 was hij de sterkste in de Ronde van Romandië.

Simon Spilak. Foto: AFP

“Natuurlijk had ik nog een aantal jaar door kunnen gaan, maar ik denk dat dit het goede moment is om te stoppen”, vertelde Spilak tegen de Sloveense krant Delo. “Ik ben heel erg tevreden over mijn carrière en mijn resultaten, en daar wil ik het bij laten.” Hij eindigde dit jaar nog als zesde in de Ronde van Zwitserland. Zijn laatste wedstrijd was de GP Montréal, half september, waarin hij opgaf.