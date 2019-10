Baby Pia heeft haar prik met het levensreddende medicijn Zolgensma gekregen. “Het is sneller gegaan dan verwacht”, zegt de moeder van Pia vrijdag op een persconferentie. “Als alles goed blijft, hopen we dit weekend naar huis te gaan.”

Het medicijn is afgelopen woensdag toegediend aan Pia, zegt de moeder van het meisje vrijdagnamiddag tijdens een persconferentie. “Het is sneller gegaan dan verwacht en alles is goed verlopen. Bijwerkingen ...