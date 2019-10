Tekort aan onthaalouders in steeds meer Limburgse gemeenten

Meer en meer Limburgse gemeenten zoeken onthaalouders. In Genk bijvoorbeeld gaan meer mensen aan het werk, waardoor de vraag stijgt. De Limburgse gemeenten trekken aan de alarmbel. En ook de Landelijke Kinderopvang doet dat vandaag naar aanleiding van de dag van de kinderbegeleider. Deze dag is de feestdag voor alle werknemers die zich professioneel inzetten voor kinderverzorging. TVL ging een kijkje nemen in Lanaken waar de rollen werden omgedraaid vandaag.