NieuwerkerkenMorgen vieren we de Dag van de Onthaalouder en de Kinderbegeleider. En al zullen het vooral vrouwen zijn die dan in de bloemetjes worden gezet, hier en daar vind je ook een onthaalvader. Ivo Martens (57) uit Nieuwerkerken is een van hen, hij vang al dertien jaar kinderen op.