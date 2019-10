Eerstejaars SHD gaan op ontdekkingstocht in de bibliotheek

Dilsen

Dilsen-Stokkem - De eerstejaars van de Stedelijke Humaniora maakten kennis met de bibliotheek. Op school hadden ze al in de catalogus van de bibliotheek leren zoeken en dat gingen ze nu even testen in de praktijk.

De leerlingen speelden het leuke ‘Escape from the bib’. Ze kregen een half uurtje de tijd om opdrachten uit te voeren (boeken zoeken, verlengen, reserveren) met de computer. Wie de opdrachten het snelste uitvoerde, was de winnaar. Voor aanvang van het spel kregen ze eerst een korte rondleiding in de bib. Aan inzet en enthousiasme ontbrak het zeker niet.