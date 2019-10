Lei Beaumont: “Waarom zou ik Josée vermoorden, ik had geen enkel motief”

“Ik wil uitdrukkelijk zeggen dat ik niet diegene ben die Josée Widdershoven om het leven heeft gebracht en ik hoop u daarvan in de komende dagen te overtuigen”, sprak Lei Beaumont (71) vrijdagmiddag nadrukkelijk hof en jury toe, tijdens het assisenproces voor de moord op zijn ex-echtgenote op 13 december 2009. Voluit voor de vrijspraak gaat de Maasmechelse Nederlander.

“Ik ben geboren in Sittard, we waren thuis met drie broers. Mijn ouders waren behoorlijk bemiddeld, ja. We hebben zeven huizen onder ons mogen verdelen”, begon Lei Beaumont zijn levensloop te beschrijven ...