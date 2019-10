Dit is de mooiste trouwjurk… van toiletpapier

In New York is voor het vijftiende jaar op rij een modeshow met trouwjurken van papier georganiseerd. Elk jaar wordt er ook een winnende creatie verkozen. De mooiste jurk van deze editie wekt de indruk dat ze helemaal uit kant is gemaakt, in plaats van rollen toiletpapier.

Dit jaar werden namen zo’n 1.500 ontwerpers deel aan de Annual Toilet Paper Wedding Dress Contest, maar slechts 12 jurken haalden de finale. De creaties, die uitsluitend bestaan uit toiletpapier, tape, lijm en naaidraad, werden over verschillende categorieën verdeeld: traditioneel, modern en cultureel.

Foto: REUTERS

In elke categorie werd een winnaar, tweede en derde plaats gekozen. Eén ontwerp blies een jury, samengesteld met professionals uit de wereld van trouwers, helemaal weg en werd als mooiste creatie verkozen boven alle categorieën. Dat is de jurk van Mimoza Haska uit South Carolina geworden, die van ver uit gedetailleerd kantwerk lijkt te bestaan. Zij gaat aan de haal met 10.000 dollar (9.066 euro).

Foto: REUTERS

De tweede plaats in de algemene ranglijst is voor Donna Vincler. Zij creëerde een vintage trouwjurk met bijpassend hoedje in de vorm van een bloem (onderstaande foto). Haar creativiteit levert 5.000 dollar op (4.533 euro).