Spaans reisconcern Wamos neemt Neckermann-winkels over: 200 ontslagen werknemers kunnen weer aan de slag

Het Spaanse reisconcern Wamos neemt in ons land 62 winkels van het failliete Thomas Cook en Neckermann over. Wamos – bij ons eerder onbekend – is vandaag in Spanje, Portugal en enkele Latijns-Amerikaanse landen al een grote speler. De groep is bovendien over de hele wereld op overnamepad om fors te groeien.