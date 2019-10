Volgend jaar worden rookmelders in elke woning in ons land verplicht. Maar er is nog flink werk aan de winkel, zo blijkt bij de start van een preventiecampagne die Netwerk Brandweer organiseert. “Dat klopt”, bevestigt commandant Bert Swijsen van brandweerzone Zuidwest Limburg.

“Vandaag heeft 36 procent van de woningen zelfs geen rookmelder in huis. En 8 procent heeft er wel een of meer maar die liggen dan ergens in een kast goed opgeborgen. Daarbij kunnen we dan nog een flink ...