Sofia Coppola brengt ode aan Chanel met kortfilm

De Amerikaanse filmmaakster Sofia Coppola heeft een kortfilm gemaakt waarin Chanel in de schijnwerpers staat. Dit doet ze naar aanleiding van ‘Mademoiselle Privé’, een tentoonstelling van het Franse modehuis in Tokio.

De tentoonstelling, die eerder al te zien was in Londen, Hongkong en Shanghai, loopt van 19 oktober tot 1 december in Tokio en beklemtoont de veelzijdigheid van het modehuis. Als onderdeel van de expo, heeft Sofia Coppola een openingsfilm gemaakt waarin ze haar liefde voor Chanel duidelijk maakt in een kleine drie minuten.

Ze focust zich vooral op oprichtster Gabrielle Chanel en verwerkte oude foto’s en (reclame)filmpjes in haar werk. Ook verschillende campagnes uit het heden en verleden duiken op in haar typisch vrouwelijke filmstijl. Daarnaast schenkt ze ook veel aandacht aan de overleden Karl Lagerfeld. De ontwerper en een jonge Coppola kwamen ooit in contact dankzij actrice Carole Bouquet.

Sindsdien waren de twee goede vrienden. Coppola nam voor elk defilé plaats front row en verscheen ook in het ‘The Little Black Jacket Book ’ van de ontwerper. De stijl van de filmmaakster is ook dag in, dag uit voorzien van een vleugje Chanel, wat van haar de geknipte vrouw maakte voor deze onderstaande kortfilm.