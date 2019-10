Zes jaar cel voor moordpoging aan Beringse kapperszaak

Beringen / Leopoldsburg -

De 38-jarige Ferhat K. uit Leopoldsburg is vrijdag in Hasselt tot zes jaar cel veroordeeld voor een moordpoging aan een kapsalon in de Stationsstraat in Beringen-Mijn. Beringenaar Nurullah Yildirim (19) kreeg daarbij twee messteken in de borststreek en een in het been. Hij hield er een klaplong, 12 dagen ziekenhuis en een arbeidsongeschiktheid van ruim drie maanden aan over.