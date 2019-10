F1-teambaas krijgt 7 500 euro boete voor scheldtirade

Guenther Steiner, de teambaas van het Haas F1 team, heeft zijn uitval na afloop van de GP van Rusland bekocht met een boete van maar liefst 7 500 euro.

Haas F1-piloot Kevin Magnussen was tijdens de GP van Rusland in de tweede bocht breed gegaan en vervolgens niet eerst links van een gemarkeerd paaltje gereden alvorens opnieuw op de baan te rijden.

Magnussen kreeg daarvoor een tijdstraf want volgens de stewards leverde hem dat een 'onreglementair voordeel' op. De Deen viel door de tijdstraf terug van de achtste naar de negende plaats en dat leidde bij Haas F1-teambaas tot een scherpe uitval richting een van de stewards, vermoedelijk Emmanuele Pirro.

"Zonder die domme, idiote steward waren we als achtste gefinisht Kevin. Je weet zelf wie die steward is, het is altijd hetzelfde met hem. Maar soit, hij is nou eenmaal niet intelligenter," deed Steiner meteen na de race een erg scherpe uithaal richting de steward.

Steiner werd in Japan op het matje geroepen en moet zich voor de stewards verantwoorden. Die oordeelden dat Steiner de desbetreffende steward "mentaal beschadigde". Bovendien werden ook de F1 en de FIA in diskrediet gebracht.

De Haas F1-teambaas kreeg uiteindelijk een boete van 7 500 euro, al had de straf ook zwaarden kunnen zijn. Even werd er zelfs met een schorsing gedreigd.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: