Toon Aerts keert zaterdag terug naar Kruibeke, waar hij vorig jaar kampioen werd: “Alleen maar goede herinneringen”

De Polderscross van Kruibeke stond vorig seizoen helemaal in het teken van het Belgisch kampioenschap. De veldrit valt zaterdag opnieuw onder de noemer ‘losse crossen’. Daarom ook werd er door de organisatoren fiks geknipt in de afstand van de veldrit. Het aantal bruggen op het parcours werd gereduceerd van vijf naar één. Onder de favorieten voor de eindzege natuurlijk mannen als Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck maar bovenal Toon Aerts, die op 13 januari in Kruibeke de nationale titel pakte.

“Ik heb inderdaad zeer goede herinneringen aan Kruibeke. Die ene cross gooide mijn leven zowat overhoop en ik hield er een zeer mooie trui aan over. Maar het parcours van zaterdag is niet meer te vergelijken met dat van toen ik er de Belgische titel pakte”, zegt Aerts. “Het parcours van het BK was destijds veel langer dan de omloop die we nu voorgeschoteld krijgen. Er zitten minder lussen in en ook in het aantal bruggen werd fel gesnoeid. De regenval van afgelopen dagen zorgt er echter wel voor dat we een zware cross gaan krijgen en dat spreekt dan wel weer in mijn voordeel.”

Aerts en Kruibeke: grote liefde. Foto: Marc Van Hecke

Toon Aerts pakte in de vier crossen die hij dit veldritseizoen afwerkte al drie podiumplaatsen. Het ontbreekt hem wel nog aan een eerste zege.

“Ik kan niet ontkennen dat ik graag al iets had gewonnen. Maar het is nu eenmaal zo. In Amerika botste ik op een net iets te sterke Eli Iserbyt. Met drie podiumplaatsen mag ik echter niet ontevreden zijn. Bovendien heb ik meer gepiekt naar de maand november. Ik kom evenwel zeer gemotiveerd naar Kruibeke want ik wil mijn exploot van vorige keer graag nog eens over doen.”

Het parcours in Kruibeke ligt er modderig bij. De omloop is in vergelijking met het BK van vorig jaar met zowat 300 meter ingekort. Toen werden vijf bruggen gebouwd voor de doorstroming van het publiek langsheen de omloop. Aangezien nu een pak minder volk wordt verwacht, zit er nog slechts één, zij het dan dubbele, brug in het parcours van de Polderscross aan en rond Sporthal De Dulpop in Kruibeke.

Proper en gewassen Foto: Photo News

