Japan is een grote F1-natie, maar heeft weinig grote F1-rijders geproduceerd. In de vrije training afgelopen nacht kreeg een nieuwe gezicht zijn kans: Naoki Yamamoto, de regerende kampioen in de Super Formula, mocht een Toro Rosso besturen en vormt mogelijk een bedreiging voor het zitje van Daniil Kvyat. Maar wie was volgens u de beste Japanner uit de F1-geschiedenis?