Haspengouwse opa legde verkrachting van mindervalide dochter en kleinkinderen vast op beeld

Verkrachting van zijn mindervalide dochter, kleinzoon en -dochter. Bezit van 130.000 fotobestanden van kinderen in seksuele poses. Het schrijven van erotische verhalen met kinderen in de hoofdrol. De aantijgingen tegen een 75-jarige Haspengouwse opa waren niet mals vrijdag in de Hasseltse rechtbank. Het parket vorderde zes jaar cel tegen de bejaarde.