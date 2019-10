In het Concertgebouw van Brugge reikte hr-dienstengroep Liantis donderdagavond de 19de Liantis awards uit. Die prijzen worden uitgereikt aan ondernemingen die zich onderscheiden op het vlak van personeelsbeleid, preventie en welzijn.

Het dienstenchequebedrijf Sthep uit Peer viel hierbij in de prijzen en won de hoofdprijs in de categorie Personeelsbeleid. Die eer was te danken aan een project rond loopbaancoaches. . “Deze jobcoaches ...