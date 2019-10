Stefanos Tsitsipas heeft als zesde speler ticket voor ATP Finals beet, Goffin nog niet

Stefanos Tsitsipas is als zesde speler zeker van een plaats op de ATP Finals in de Londense O2 Arena. Hij vervoegt in de deelnemerslijst Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Daniil Medvedev en Dominic Thiem. Voor de twee resterende plaatsen komt ook David Goffin nog in aanmerking.

Tsitsipas kwalificeerde zich vrijdag zonder te spelen. Door de nederlaag van de Italiaan Fabio Fognini in de kwartfinale van de Shanghai Masters tegen Medvedev, kreeg de Griek zekerheid over zijn deelname. Later op de dag treedt hij zelf aan tegen Djokovic.

Het wordt voor de 21-jarige Tsitsipas de eerste keer dat hij erbij is op het officieuze WK, waar de top acht van het jaar tegen elkaar speelt. Het toernooi, de vroegere Masters, vindt plaats van 10 tot 17 november.

Goffin ligt voor de laatste twee plaatsen in balans met een rist andere spelers. Momenteel zijn Roberto Bautista Agut en Alexander Zverev geplaatst. Maar ook Goffin, Fognini, Matteo Berrettini, Kei Nishikori en Gaël Monfils maken nog kans. (belga)