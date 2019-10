Kopzorgen voor Spirou Charleroi: Axel Hervelle vier tot zes weken out met knieblessure

Axel Hervelle heeft woensdag in de wedstrijd tegen de Antwerp Giants een knieblessure opgelopen. De 36-jarige forward zal 4 tot 6 weken buiten strijd zijn.

Axel Hervelle ging tegen de Antwerp Giants na 17 minuten naar de kant met een knieblessure. Na de rust kwam hij niet meer in actie. Uit onderzoek is nu gebleken dat zijn knieligament geraakt is, waardoor Hervelle waarschijnlijk 4 tot 6 weken buiten strijd is. De blessure van de ervaren Hervelle komt erg ongelegen voor Charleroi, dat dramatisch aan het seizoen begonnen is met 4 nederlagen in evenveel wedstrijden. Bovendien komen er drukke weken aan voor de club, met naast de Belgische competitie ook nog de Beker van België en de FIBA Europe Cup die op 23 oktober van start gaat met een partij tegen het Turkse Karsiyaka. Hervelle (36) zet na dit seizoen een punt achter zijn indrukwekkende carrière na passages bij onder meer Real Madrid, Bilbao en de Belgian Lions en wordt technisch directeur van Spirou Charleroi.