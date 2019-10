2.800 mensen gevolgd om rechts-extreem gedachtegoed

In de politiedatabank worden 2.848 mensen gekoppeld aan rechts-extremistische organisaties die staan op de lijst met ‘te volgen groeperingen en fenomenen’. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), schrijft De Tijd vrijdag.

De lijst wordt elk jaar goedgekeurd door de minister op voorstel van de federale politie, het antiterreurorgaan OCAD en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De analyse van OCAD luidt dat het rechts-extremistische gedachtegoed ook in ons land in opmars is en zelfs mainstream wordt. Maar dat betekent nog niet dat de 2.848 mensen die de politie volgt uit bekommernis om de openbare orde ook bereid zijn een aanslag of geweld te plegen. Slechts een zevental staan ook op de OCAD-lijst waar honderden jihadisten op staan.

Toch houden onze veiligheidsdiensten er rekening mee dat een ‘lone wolf’ hier kan toeslaan zoals in het Duitse Halle.