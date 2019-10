Emma Meesseman en Kim Mestdagh schrijven basketgeschiedenis: eerste WNBA-titel met Washington Mystics

Emma Meesseman en Kim Mestdagh (die niet in actie kwam) hebben Belgische basketbalgeschiedenis geschreven: ze veroverden met de Washington Mystics na een beklijvende vijfde wedstrijd de WNBA-titel. Zowel voor het Belgian Cat-duo als voor de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad een primeur. Emma Meesseman was outstanding en leidde met 22 punten (9 op 13 shots), 3 rebounds, 3 assists en 2 blockshots naar de winst en titel. Ann Wauters, WNBA-kampioen in 2016 en in Washington aanwezig, heeft meteen twee collega-Cats als opvolgers. “Waanzin, en verdiende zege en titel”, gaf Wauters uit de Amerikaanse hoofdstad mee.