Rode Duivels naar EK na monsterwinst tegen San Marino

Om zich te kwalificeren, was een puntje genoeg. Maar om het Koning Boudewijnstadion tevreden te stellen, was er meer nodig. De Rode Duivels beseften dat ook en lieten de Belgische fans springen op de banken. Het werd maar liefst 9-0. Met Lukaku als grootste feestvarken, hij rondde de kaap van 50 goals. Een Gouden Romelu.

Waar was u op 20 november 2010? Op het moment toen Romelu Lukaku in het verre Voronezh - dat ligt in Rusland – zijn allereerste goal voor de Rode Duivels maakte? Na twee minuten prikte hij die winteravond ...