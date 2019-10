Als we Simon Mignolet donderdagavond bellen, heeft de kersverse papa het laatste babybezoek net de kamer uit geleid en beginnen de Rode Duivels op tv aan hun wedstrijd tegen San Marino. Zonder Mignolet in het Koning Boudewijnstadion. De Truienaar geniet met de familie van het jonge vaderschap. “Lex is 51cm groot, weegt 3,2kg en stelt het uitstekend, net als Jasmien trouwens”, glundert Mignolet.