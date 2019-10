Alison Van Uytvanck moet koffers pakken na nederlaag tegen topreekshoofd Kiki Bertens

Alison Van Uytvanck (WTA 44) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar).

De 25-jarige Van Uytvanck verloor in de tweede ronde tegen het Nederlandse eerste reekshoofd Kiki Bertens (WTA 8) in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 56 minuten. Voor de Nederlandse wacht in de kwartfinales de amper 15-jarige sensatie Cori Gauff (WTA 110). De Amerikaanse profiteerde in de tweede ronde van de opgave bij een 1-1 setstand van de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 83).

In een Belgisch onderonsje in de eerste ronde haalde Van Uytvanck het dinsdag in twee sets met 6-3 en 6-2 van Ysaline Bonaventure (WTA 113). Bonaventure was opgevist als lucky loser.

Kirsten Flipkens (WTA 120) werd in Linz uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde.