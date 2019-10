In de schoot van de Vlaamse regering rijpt het idee om een toelatingsproef in te voeren voor de lerarenopleiding. Dit moet de kwaliteit van de instromende studenten verhogen. Bij de Limburgse hogescholen PXL en de UCLL vinden ze het alvast geen goed plan.

De Vlaamse regering onderzoekt of een toelatingsproef voor lerarenopleidingen mogelijk is. Het concept zou vergelijkbaar zijn met toelatingsproeven voor de masteropleiding geneeskunde of tandarts. Op ...