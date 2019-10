Goed gek, met zeven (7!!) tegelijk paragliden aan zelfde zeil

Een groepje durfallen haalde een wel heel straffe stunt uit. In het Franse Annecy gingen ze met liefst zeven personen tegelijk paragliden. Aan het zelfde zeil voor alle duidelijkheid. Een sterk staaltje durf, maar het liep verbazend vlot. Op liefst 1650 meter hoogte hangen de kerels breeduit te lachen, terwijl ze vasthangen aan een heel pak veiligheidsgordels. Het zeil dat ze gebruikten was liefst 105m² groot. En landen met zo’n trosje mensen aan hetzelfde zeil, komt dat wel goed? Zeker wel, duidelijk is alvast dat deze jongemannen al vaker de lucht uit de lucht kwamen gevallen.