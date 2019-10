Wellenaar krijgt inbrekers op bezoek tijdens begrafenis

Wellen -

Alsof Jozef Derwael uit Wellen nog niet aangeslagen genoeg was door het overlijden van zijn hartsvriendin Mieke (81) kreeg hij woensdag tijdens de begrafenis ook nog eens inbrekers over de vloer. “Alles lag overhoop. Nochtans stond mijn adres niet op de rouwbrief of in de krant”, zucht Jozef bij wie de inbrekers er met geld vandoor gingen.