Nina Derwael grijpt net naast medaille tijdens allround-finale op WK turnen, maar is in haar nopjes: “Genoten van elk moment”

Het allergrootste doel – het teamticket voor Tokio 2020 – lag al sinds zaterdag op het droge, zodat Nina Derwael met net dat onsje minder stress aan de eerste van haar drie inviduele finales kon beginnen. Het was meteen ook de meest prestigieuze van het trio: de allround-finale, de speeltuin van de compleetste gymnastes. Tot aan het slotnummer, de sprong, had ze uitzicht op haar eerste WK-brons in die gecombineerde proef, maar uiteindelijk strandde ze op een toch weer knappe vijfde plaats. Zoals coach Marjorie Heuls onderstreepte: “Al voor de derde keer op rij eindigt Nina bij de laatste acht in het allround-klassement. Op Simone Biles na zijn er niet veel die haar dat nadoen.”