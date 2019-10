OUDSBERGENDe fusiegemeente Oudsbergen gaat zich intern ingrijpend herorganiseren. “Uitgangspunt is dat we onze dienstverlening willen verbeteren”, zegt burgemeester Lode Ceyssens. In 2022 moet het proces achter de rug zijn. Meer dan de helft van het personeel zal uiteindelijk een andere werkstek krijgen. Er komen geen ontslagen.