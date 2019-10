Ismaël Ben-Al-Lal, een 34-jarige bedrijfsleider uit Zoutleeuw, koos niet voor de kortste weg om zich te kwalificeren. Zijn ‘road to Kona’ liep niet via een Iron Man van Europa, maar wel via eentje in Azië. “De coach van Triatlon Team Limburg heeft me overtuigd: “Als je nu niet probeert je te kwalificeren, ga je er achteraf met spijt op terugblikken.”