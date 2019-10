Nieuwkomer Niels Marnegrave neemt het in de Alverberg niet alleen op tegen zijn team van oorsprong. De 31-jarige Luikenaar treft er met coach Sacha Massot…de getuige van zijn trouw aan. “Zondag was Sacha nog aanwezig op het verjaardagsfeest van mijn zoontje Liam. Toen hij naar onze plannen voor vrijdag polste, heb ik in alle talen gezwegen”, knipoogt de ervaren point guard.