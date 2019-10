Van sexy tot punk: de schoenentrends voor deze winter

Witte laarzen, hoge dijlaarzen, stoere combats of hoge platformschoenen. De komende winter kan de schoenenkast alweer flink uitgebreid worden met de meest uiteenlopende schoenentrends. Recht an de catwalk in jouw dressing.

Hoge dijlaarzen komen elke winter wel eens piepen, al zijn ze toch een behoorlijk gedurfde keuze. Loop je er liever niet bij als Julia Roberts in ‘Pretty Woman’, draag ze dan onder een knielange rok en een korte, ruimvallende rok of trek ze over je broek heen. Dat geldt overigens niet enkel voor strakke broeken, ook een wijde broek mag je gerust in je laarzen proppen.

Vlnr: Celine, Isabel Marant, Max Mara en Roberto Cavalli Foto: Catwalk Pictures

Fan van schoenen met een feestelijk karakter? Bling it on. Met schoeisel in metaalkleur, bij voorkeur zilver of goud, aan de voeten ga je zeker niet als grijze muis door het leven. Laarzen, pumps, sandalen of enkellaarsjes … het complete schoenenassortiment werd van een likje metaalkleurige verf voorzien.

Vlnr: Elisabetta Franchi, Tory Burch en Paco Rabbane Foto: Catwalk Pictures

Het is niet enkel zeemzoetigheid geblazen deze winter, ook stoere meiden vinden hun gading. Dankzij de fascinatie van sommige ontwerpers voor de punkscène zijn combatlaarzen ook naast de festivalweide een hit, bij voorkeur onder een rokje om nog een vleugje vrouwelijkheid aan je outfit toe te voegen.

Vlnr: Foto: Jeremy Scott, Prada, Alexander McQueen en Nicole Miller Catwalk Pictures

Vierkant. Dat is één van de kernwoorden deze winter. De vierkante neuzen en vierkante hielen bij Maison Margiela, Bora Aksu en Chloe vallen eens te meer op als nieuwigheidje, vooral te midden van de vele puntige neuzen elders.

Vlnr: Maison Margiela, Chloe en Bora Aksu Foto: Catwalk Pictures

Voeg je graag wat extra centimeters aan je gestalte toe? Dan ben je zeker fan van de torenhoge platformschoen in elke mogelijke variant. En die platforms mogen de komende winter flink wat hoogte meetorsen. Hoe hoger, hoe beter zelfs.

Vlnr: Stella McCartney, Givenchy, Saint Laurent en Michael Kors Foto: Catwalk Pictures

Witte laarzen zijn wellicht de populairste schoenen van het moment. Op en naast de catwalks van de voorbije modeweken, want niet enkel de modeontwerpers toonden zich grote fan, ook het modieuze modevolkje had hun favoriete laarzen alvast aangetrokken. Benieuwd hoe je deze trend toepast in je eigen garderobe? Lees ook. TREND. Hoe draag je witte laarzen.