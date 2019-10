Welke make-upborstels heb je écht nodig? En is duurder sowieso beter?

Nieuwe make-up aanschaffen is één ding, maar welke borstel koop je erbij? Of breng je de schmink gewoon aan met je vingers? Visagiste Sabine Peeters legt uit welke exemplaren echt onmisbaar zijn in je collectie.

Volgens Sabine Peeters kun je niet zonder de kleinere kwastjes voor specifieke werkjes zoals oogschaduw, eyeliner en wenkbrauwen (als je met een pommade werkt). “Zeker bij oogschaduw heb je er eentje of meerdere - bij voorkeur een klein en een groter exemplaar - nodig om goed te kunnen blenden en geen vlekken achterlaten”, klinkt het.

Een grotere kwast om fond de teint aan te brengen, is ook een aanrader. “Je kunt het product lichter verdelen en krijgt een natuurlijk effect. Maar je vingers doen ook dienst. Door je lichaamswarmte versmelt alles mooi met de huid. Tips: maak dat je handen heel goed gereinigd zijn alvorens je deze techniek toepast en dat je gelijkmatig te werk gaat.”

Om het jezelf helemaal makkelijk te maken, voeg je best nog een borstel voor blush toe aan je collectie. “Doe daar in de zomer nog een poederkwastje aan toe. In de zomer gaat je foundation namelijk sneller smelten. Daarom is het belangrijk om alles te fixeren met poeder. Met vijf borstels kom je dus al heel ver.”

De borstels met een harige en sponzige kant, die je bij oogschaduw krijgt, laat je beter links liggen. “Die deugen niet. Ze zijn ook zo kort. Je ziet amper wat je doet en het resultaat is gegarandeerd vlekkerig.”

De prijsklasse Volgens de beslis je zelf hoeveel je wil uitgeven. “Je hebt tegenwoordig goede borstels in alle prijsklassen. Haar tips? De tools van Nyx, RealTechniques, Zoeva... Je hebt zeker niet per se de duurste nodig. Maak gewoon dat de haartjes niet uitvallen. Dat is een moeilijke, want je kunt het niet testen. Het is een kwestie van trial and error.”

Met de vingers

Met de vingers is het vooral fijn om highlights aan te brengen, maar echt blenden kan je er niet mee. Van die grotere sponsjes zijn fijn om je aangebrachte foundation wat extra over de huid te verdelen en ervoor te zorgen dat ie goed met de huid vermengd, maar sponsjes slorpen ook veel product op, waardoor je niet echt economisch te werk gaat. Ze zijn ook een broeihaard voor bacteriën, dus tijdig reinigen is de boodschap.

Hoe reinigen?

Om te reinigen zijn er ondertussen duizend-en-één producten op de markt (bv bij MAC, NYX, MUD,....), maar geef je er liever geen geld aan uit, kan je je borstels best reinigen met iets zacht en ontvettend zoals babyshampoo of eventueel een druppeltje Dreft, met lauw water. Dep zachtjes af met een handdoek of tissue en laat aan de lucht latdrogen. Je doet dit best een keer per week, zeker als je je dagelijks opmaakt.

De favorieten van onze beautyredactrice Franciska Bosmans

“Ik gebruik zelf make-upborstels en heb een paar favoriete merken: The Body Shop, & Other Stories. Ik vind Bobbi Brown goed en de vegan borstels van het Berlijnse Jack’s Beauty Line zijn mooi én degelijk. Het Belgische merk Close Brussels, verkrijgbaar bij Planet Parfum, bracht onlangs een betaalbare lijn op de markt. Prijzen schommelen tussen 14,90 en 29,90 euro. Die zijn een heel fijne budgetoptie.