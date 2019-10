Arturo Bellini en Rocco di Turi werkten ooit samen in een deurenfabriek, totdat ze 40 jaar geleden voor de muziek gingen. Vandaag, zaterdag, vieren ze als We Two 40 jaar samen on the road. Een feestje voor 1.500 fans in de Ethias Arena. Benieuwd of Bruce Springsteen nog eens komt kijken.