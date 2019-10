Piloot en passagier crashen tegen skilift en raken verstrengeld in de kabels

Een 62-jarige piloot en zijn passagier (55) vlogen tegen een skilift nabij Teglio, een Italiaanse gemeente in het hart van de Alpen. Het ultralichte toestel van de mannen zat verstrengeld in de kabels van de lift. De piloot kon zichzelf in veiligheid brengen en raakte als bij wonder niet gewond. De passagier zat echter een tijdje vast in de cockpit van het omgekeerde vliegtuigje.