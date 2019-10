Wordt dit het eerste Belgische optreden van Kim Clijsters? België in Kortrijk tegen Kazachstan in het kader van Fed Cup

Clijsters in de Fed Cup in 2011 Foto: BELGA

De Belgische Fed Cup-ploeg speelt begin volgend jaar zijn thuiswedstrijd tegen Kazachstan in Kortrijk. Op 7 en 8 februari 2020 wordt Sportcampus Lange Munte het decor van de interland. Met Kim Clijsters? Als de Limburgse naar de Spelen in Tokio wil, is de kans tamelijk groot.

België (ITF 10) was in augustus bij de loting reekshoofd en werd aan Kazachstan (ITF 17) gekoppeld. Yulia Putintseva (WTA 36) is de best geplaatste Kazachse in het WTA-klassement.

Bij winst mag het team van Johan Van Herck deelnemen aan de gloednieuwe Fed Cup Finals. Die worden in april in Boedapest georganiseerd. Twaalf landen strijden in Hongarije (op gravel) om de eindzege in de landencompetitie. Zij zullen aantreden in vier groepen van drie waarvan de winnaar doorstoot naar de halve finales. Elke wedstrijd bestaat uit twee enkelmatchen en een dubbel.

Australië en Frankrijk, die in november in Perth in de finale staan van de huidige variant van de Fed Cup, zijn al zeker van deelname aan die Finals. Hongarije krijgt als gastland ook een ticket en nummer 1 van de wereld Tsjechië ontving een wildcard.

Wat met Kim Clijsters?

Wordt dit ook het eerste optreden van Kim Clijsters op Belgische bodem? De Limburgse gaf enkele weken geleden te kennen terug te willen keren op het allerhoogste niveau. “Dan is ze bij ons altijd welkom”, had coach Johan Van Herck zich meteen laten ontvallen. En waarom niet? Als Clijsters effectief wil deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio, dan moet ze minstens één keer geselecteerd worden voor de Fed Cup. Een selectie betekent niet dat ze moet spelen maar wel dat ze er minstens bij is. Droomt Clijsters olympisch? Indien ja, dan is de kans aanvaardbaar groot dat de Lange Munte in Kortrijk begin volgend jaar helemaal uitverkocht zal zijn.

(belga/pdk)