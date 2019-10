Applaus voor Club Brugge: Pro League en BFFA moedigen ‘know your agent’-contract aan

Het initiatief van Club Brugge om voetbalmakelaars eerst een contract te laten ondertekenen alvorens er zaken mee te doen, wordt op gejuich onthaald bij de Pro League. Ook de Belgian Federation of Football Agents (BFFA) moedigt het aan.

De Pro League was niet op de hoogte van het Brugse initiatief. “Maar uiteraard moedigen we alles aan wat de transparantie verhoogt. Dat is uiteraard positief voor de clubs en voor het voetbal in het algemeen”, reageert woordvoerder Stijn Van Bever.

De Pro League werkt intussen verder aan collectieve maatregelen, zoals het clearinghouse dat in december gestemd zal worden en in 2020 bindend wordt voor alle clubs. Ook de basisprincipes van het ‘know your agent’-contract zullen opgenomen worden in het nieuwe voetbalreglement rond de tussenpersonen.

“Als je nog zaken wil doen met Club Brugge, moet je het contract ondertekenen. Makelaars moeten dus het hoofd buigen. Ik juich het initiatief zeker toe. Elke club zou het in afwachting van een nieuw reglement, dat nog even op zich kan laten wachten, moeten doen. Niet alleen profclubs trouwens, want ook amateurclubs komen in aanraking met makelaars”, reageert Jesse De Preter, voorzitter van BFFA. “Zo’n document sluit geen leugens uit, maar Club Brugge heeft nu wel een stok om mee te slaan. Leugens zijn op die manier immers contractbreuk.” (belga)