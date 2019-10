Naomi Osaka zal op Olympische Spelen in Tokio de kleuren van Japan verdedigen en niet die van de Verenigde Staten

Naomi Osaka zal volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio voor Japan uitkomen. De tennisvedette heeft de dubbele Amerikaans-Japanse nationaliteit.

De Japanse wet verplicht Japanners met twee nationaliteiten voor hun 22ste verjaardag een keuze te maken. De tweevoudige grandslamkampioene bereikt die leeftijd op 16 oktober en nu heeft ze dus voor het land van de Rijzende Zon gekozen.

“Het geeft mij een heel speciaal gevoel naar de Olympische Spelen te trekken om er Japan te vertegenwoordigen”, zei Osaka in een reactie aan de Japanse openbare omroep NHK. “Het wordt emotioneel om voor het land te spelen.”

Osaka heeft een Japanse moeder en een Haïtiaanse vader. Hoewel ze sinds haar derde in de Verenigde Staten woont, is de tennisster in Japan enorm populair en het uithangbord van meerdere grote merken. Eind 2018 won Osaka met de US Open haar eerste grandslamtitel. Begin dit seizoen voegde ze daar met de Australian Open een tweede aan toe. Osaka mocht zich eind januari ook voor het eerst de nummer 1 van de wereld noemen. Vandaag staat ze op de derde plaats. (belga)