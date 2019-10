Twee jaar cel gevorderd voor Nederlandse actrice die drugs dealde op Tomorrowland

Het openbaar ministerie vordert twee jaar cel en 8.000 euro boete voor de Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34), die vervolgd wordt voor de handel in verdovende middelen op het dancefestival Tomorrowland.

Grives werd op 21 juli gecontroleerd aan de ingang van het festival in Boom. De Nederlandse actrice had 1 gram cannabis, 5 XTC-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine bij. De drugs zaten onder meer verstopt in haar pruik.

Er volgde een huiszoeking in de Airbnb in Rumst waar ze verbleven. ‘En daar opende zich de grot van Ali Baba. Een grote hoeveelheid aan diverse verdovende middelen lag open en bloot in de twee kamers die ze huurden: 77 XTC-pillen, 1,80 gram hasj, 11,20 gram cocaïne, 11,80 gram amfetamine, 9,80 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,90 gram GHB en 1,20 gram cannabis’, zei procureur Ken Witpas.

Voor de spullen gebruikte ze trouwens codenamen, zo bleek tijdens de zitting. MDMA noemde ze stroopwafels, xtc werd koffie en GHB was soep.

Aanvankelijk zei de actrice dat ze zich wou inleven in een rol. Intussen heeft haar advocaat het geweer wat van schouder veranderd.

Foto: belga

Grives heeft volgens haar advocaat willen experimenteren, zo meldt De Telegraaf. Ze wou spanning opzoeken: ze gebruikte veel verschillende verdovende middelen en was even vaak aan het feesten. ‘Feesten en acteren waren voor mijn cliënte de manier om vrijheid te ervaren’, aldus haar raadsman. ‘De goedlachse Imanuelle die iedereen voor de camera’s zag, was in werkelijkheid een vrouw die worstelde met haar bestaan.’

Grives zelf betuigde huilend haar spijt tijdens de zitting. Ze beseft dat ze zich roekeloos heeft gedragen. Ze vertelde ze de rechtbank dat ze tijdens haar gevangenistijd (van juli tot september) goed heeft nagedacht over haar leven. Haar advocaat pleitte voor een werkstraf.

De uitspraak volgt op 8 november..